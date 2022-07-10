Uber失物｜遺現金大減　10大最意想不到珠寶失物　第1位出事了！

不少人都試過「大頭蝦」在車上遺下個人物品。Uber香港近日公布「2022年失物認領指數」，指出疫情下電子支付盛行，乘客留下的現金減少，而珠寶失物數量則增加，甚至有人在車上遺下結婚戒指！

到底還有甚麼令人意想不到的失物？今年10大失物是哪些？哪種品牌最常見？最健忘的乘客都在哪幾區？先做個小測試，再一一話你知。



Uber香港統計顯示，手機和銀包仍然是最常被遺留的物品，香煙首次打入10大。

比較本港各區，油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

據統計，今年Uber乘客在車上留下的現金減少了60%，估計與疫情下電子支付盛行有關，而珠寶失物數量則急增，當中竟包括結婚戒指、AP（Audemars Piguet）手錶和Tiffany心形吊墜等。

數據亦透露Uber乘客的「大頭蝦」行為習慣，例如他們在某些日子特別健忘，2022年至今最多人健忘的日子是1月1日；而一周各天內最常見的失物亦有所不同，例如星期一最多人遺留身份證和駕駛執照，星期五就最多人遺留手提電腦。

至於最令人意想不到的失物，就包括結婚相及結婚公仔、粉紅色水晶、 大麻二酚（CBD）精油、熱浪薯片手提布袋等。另外，乘客亦不時遺下食物，曾有人留下兩塊肉眼排，甚至有人遺留一整袋魚和章魚。

而5個最常被遺留的物件品牌就有蘋果公司、Samsung、Louis Vuitton、Bose和Chanel；名車車匙亦經常被遺留，最常見是寶馬，其次是平治、凌志、富豪及福士的車匙。