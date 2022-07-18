書展｜去年入場人次慘跌　疫下港人閱讀習慣變　呢類書最受歡迎

第32屆書展由7月20日至26日於灣仔會展舉行，今年同場舉辦「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，巿民可憑票入場觀看3個展覽。受疫情影響，2020年書展一再延期並改在網上舉辦，不設實體書展；而去年書展入場人次則跌至近10年最低，今年參展商亦有所減少。疫情除了對書展的入場人次有影響外，近年港人的閱讀習慣有何改變呢？



2021年下半年疫情稍緩和，與今年一樣，書展連同另外2個展覧舉行，但入場人次跌至83萬，為近10年來最低。

今年參展商數目亦同樣減少，3大展覧共有700家展商，較去年減少約60家。若單計書展展商，雖然近2年均沒有公布各展覧實際展商數目，但根據書展網頁，截至7月15日，共列出489家展商，較2019年的686家少近200家。不過，由於未知是否已列出所有參展商，故以上數字僅供參考。

此外，今年有數間參展商被貿發局拒絕參加書展，被拒書商之一的本地出版社「山道文化」早前曾聯同另外約10間書店自行舉辦書展，惟最終場地業主指他們違反部分場地使用條款而中止租用合約，主辦機構取消實體書展。

另一方面，疫情期間港人的閱讀習慣亦有所改變。根據公共圖書館借閱排行榜，過往外地旅遊書最受港人歡迎，但2021年前100位非小說借閱榜中，僅餘2本是英國旅遊書。

近年巿民陸續改為借閱投資及理財相關書籍，由龔成所著的《財務自由行》和《80後百萬富翁》，更與金庸《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》列入2021年借閱量最多的前4本成人書籍。