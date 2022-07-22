林志穎駕Tesla車禍送院　台港兩地搜尋急升　兩關鍵字意外上榜

台灣藝人林志穎今早（22日）於台灣桃園市中正北路發生交通意外，座駕撞向電線桿並起火，據知林志穎被救出時滿臉鮮血，同車的兒子臉部擦傷，二人被緊急送往林口長庚醫院急救中，目前無生命危險，詳細事故原因仍需調查。



事件發生後，林志穎在台灣和香港的網上搜尋量急升，但兩地的關注點大不同。兩地網民關注均林志穎家人，但台灣網民同時關注林遇意外時配戴的手錶，以及一齣經典香港電影。



據當地傳媒報道，今早約10時50分一輛白色Tesla失控撞向電線桿並起火，車內二人受傷。台灣網民即搜林志穎相關新聞，而香港網民亦在中午後開始關注事件，特斯拉（Tesla）的熱度亦有上升。

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在香港，網民主要搜尋林志穎太太和兒子的資料。

至於台灣，起初有網民憑傷者手錶認出林志穎的身份，原因是林的手錶是全球限量僅500隻的Richard Mille手錶，入門款要價至少300萬元台幣（約78萬港元）。由於林志穎曾於去年戴手錶亮相，令手錶成最多台灣網民搜尋的相關字詞。另外，林志穎經紀人、身價、兒子等亦上榜。

同時，電影《九品芝麻官》亦意外登上台灣搜尋榜，因為電影中有一角色同樣以「林志穎」為名，但實際上與藝人林志穎全無關係。