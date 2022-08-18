移民潮│一年11.3萬人離港創新高　人口連跌3年　這年齡層跌最多

統計處8月11日公布最新本港人口，2022年年中臨時數字為729萬，較去年年中跌12萬，其中離港人次達11.3萬，為1997年有紀錄以來最高。到底移出數字反映的是哪類居民？哪個年齡層人口下跌最多？



在移民潮下，本港淨遷移數字自2019年底起錄得負數，離港人數持續上升，直至2021年稍放緩。據最新數字，2021年年中至2022年年中的離港人次再創高峰，錄得1997年有紀錄以來最高離港人次，達11.3萬。

疫情下出生率創新低且死亡率急升 單程來港人士亦大減

現時本港人口持續下滑，除了離港潮外，疫情亦對人口趨勢造成三方面的影響，包括邊境管制實施下持單程證來港人士減少、死亡率上升，以及生育率同樣下跌至新低。出生和死亡造成的自然人口變動，加上單程證來港人士數目減少，整體下跌約8,200人，佔總下跌約6.7%。

不過，遷移數字不完全代表移民人數，政府發言人強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，現時沒有港人移居外地的直接統計數字。

若按居民組別比較，過去一年人口下跌以常住居民佔多數，而流動居民人口則主要在2019至2020期間出現下跌情況，今年稍有所回升。

20至24歲人口下跌最多

按年齡層比較，過去一年60歲以下人口大多下跌，當中20至24歲的人口下跌最多，達3.6萬，其次是55至59歲。

比較2019年至今數字，20至34歲人口持續下跌，而35至39歲，以及5至9歲人口則是2020年開始出現下跌趨勢。