移民潮｜港年走11.3萬人　生育率低現多重人口危機　育齡女性勁減

政府統計處最新公布，本港2022年中人口729萬，按年大減12.2萬，當中人口淨遷移達11.3萬。

事實上，本港出生率本就持續向下，疫情期間更創新低，2021年出生人口跌至3.7萬，即每千人口僅5人出生。本港正面臨多重人口危機，包括生育率偏低，移民潮下育齡女性驟減，老年撫養急升等，即看當前人口問題有多嚴峻，其中一項危機更迫在眉睫，將影響大部分人。



而單在2021年底至2022年中的半年間，本港人口就大減11萬至2022年中730萬人以下，回落至2015年中水平。政府發言人指，疫情影響跨境行程，移入香港的人數（包括單程證持有人和外籍家庭傭工等）繼續處於低水平，而在疫情前已離港的居民或選擇暫時留在其他地區或未能返港等，都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。

出生人數創新低

統計處數據顯示，本港出生人口自1990年代起持續下滑，至2000年前後跌至每年約5萬人水平，後來於2003至2012年「雙非潮」期間雖一度上升至逾一年逾9萬人出生，但「零雙非」政策實施後，即回落至5萬至6萬水平。

而近兩年受疫情及移民潮雙重影下，2021年出生人數僅3.6萬創新低，每千人口出生比率收窄至5人。至於今年情況亦不容樂觀，首5個月僅1.36萬人出生，較去年同期減少逾3,000人。

踏入人口死亡交叉階段

本港於2020年起，首次進入死亡多於出生的「人口死亡交叉」階段，加上人口遷移等因素，總人口於2020年起再收縮，2020及2021年合共減少11.7萬人至最新約740萬人。

生育率跌破警戒線

不少已發展經濟體均面臨生育率下降的難題，本港亦不例外，由1980年起總和生育率已降至世代更替水平，即每名女性平均生育少於2.1名子女，至1985年更跌至國際公認的警戒線即生育率1.5以下，已達風險水平。數字至今仍維持低位，2021年僅0.77，即每名女性平均生育不足1名子女。

2020年後育齡女性驟減10萬

除了生育率長期低迷外，近兩年育齡女性驟減亦引發憂慮。2019年本港有約149萬20-44歲女性，估計受疫情及移民潮影響，至2021年大減10萬至135.6萬人。

對於生育率偏低，特首李家超去年以政務司司長身份回覆立法會指，生兒育女是家庭的重要決定，政府過分干預未必恰當，重申政府措施會以締造有利生育的環境及推動家庭友善為目標，包括近年已推行的提高子女免稅額、改善幼兒照顧服務、增設侍產假、法定產假延長至14個星期等。另有意見認為，當局應改善青年發展前景，以增加年輕一代組織家庭、育兒的信心。

2029年每2.5個打工仔養1名長者

統計處2017年推算，本港人口將於2043年達到822萬的頂峰後回落（未計疫情等影響），但更迫在眉睫的是本港人口年齡結構失衡，2021年本港每千名15-64歲壯年人口計，便有282名65歲或以上長者，即每3.5名青壯年要撫養1名長者。撫養比到2029年將加重至每2.5名青壯年對1名長者，推算至2066年更增至每1.4名青壯年對1名長者。

而影響更會是跨世代，不但青壯年需肩負撫育兒童及長者的重擔，沒有經濟能力的退休長者亦會面對社會安老資源不足的困境。