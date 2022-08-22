內地高校千萬畢業生創新高　青年失業率19.9%　這城巿失業率最高

內地在畢業人數持續上升和疫情夾擊下，青年失業率持續攀升。國家統計局早前公布全國就業數據，今年7月份16至24歲人士失業率高達19.9%，創歷史新高。在疫情下，今年首7個月內地全國的新就業人數較去年同期跌4.7%，其中上海的失業率更高達12%，大幅超越其他城鎮。



疫情加上畢業人數新高 7月青年失業率升至近2成

16-24歲城鎮人口失業率創2018年有紀錄以來新高。事實上，每逢7月份畢業季，青年失業率均會上升，但根據今年數據，失業率已提前於4月份大幅上升。國家統計局發言人付凌暉表示，今年高校畢業生總量規模比較大，畢業生進入到勞動力市場求職比往年提前；而企業生產經營受疫情衝擊，吸納就業能力下降。

他又指，青年人在求職過程中對就業的期待和巿場需求之間存在著一定差距，亦影響青年人就業。下階段將加強幫助大學生就業。

根據國家教育部統計，預計今年大學畢業生人數達1076萬，較去年909萬多約18.4%，同樣創歷史新高。

全國新增就業人數較去年跌 上海失業率高達12%

疫情衝擊亦令企業減少招聘，今年首7個月的全國新增就業人數為783萬，較去年跌39萬，跌幅達4.7%。按年比較，疫情爆發後新增就業人數急跌166萬，雖然2021年有回升，但仍未能恢復至2020年前水平。

按城鎮比較，受新冠疫情和封控措施影響，上海的失業率急升至全國第一，今年第二季度失業率達12.5%，較上半年平均失業率高3.6個百分點。其次，吉林、遼寧、內蒙古和河北的失業率相較高，均逾錄得超過6.1%失業率。