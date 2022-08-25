香港邁入超高齡社會　勞動力減、儲蓄率降　3點削弱經濟增長潛力

2022年中本港長者人口比例超過兩成，正式邁入超高齡社會。人口老化步伐加快，除了影響長者福祉、加重社會供養負擔外，政府分析曾指出，高齡化會影響本港經濟增長潛力，以下即看勞動力、儲蓄率、政府開支將如何受影響。



統計處最新公布，2022年中本港長者比例達20.8%，每5人中便有1名長者，預計至2037年長者人口將增至三成，接近每3人便有1名長者。政府經濟顧問辦公室2019年曾發表分析（下稱《分析》）指，未來20年本港人口老化速度加快，並可能會影響經濟增長潛力。

首先是勞動力減少。比較統計處人口及勞動人口預測數字，估算到2024年本港約365萬勞動人口，佔整體人口比例少於五成，推算至2069年比例更跌至45%以下。《分析》指，勞動力減少會降低人均本地生產總值，而過去30年，本港經濟每年平均實質增長3.8%，當中1.2個百分點來自勞動人口增長，其餘由生產力增長帶動，故此可透過提升生產力以抵銷勞動力萎縮的影響。

而人口老化亦會影響儲蓄率，因打工仔通常會多加儲蓄，以應付退休生活，相反退休人士就需要動用積蓄過活。《分析》推算，本港在職住戶平均儲蓄比率39.1%，長者住戶儲蓄比率平均僅14.2%，指出人口高齡化趨勢長遠會對儲蓄率構成下行壓力。

近年港府推出多項安老政策，據立法會統計政府用於長者身上的公共開支，2012/13年度相關開支佔政府總開支比例約16.5%，至2019/20年比例增至20.8%。由2012/13至2019/20年度，用於長者的政府開支金額每年平均增長達到11.4%。《分析》預計，這些開支將繼續增加，政府會以系列措施應對人口老化，包括吸引人才以增加勞動力、提升生產力等。