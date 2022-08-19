柬埔寨騙案｜FB求職群招人　PO大疊金錢利誘　見呢幾個用字要小心

【柬埔寨/詐騙營/KK營區】東南亞詐騙集團日益猖獗，港人被「賣豬仔」受困事件陸續曝光。詐騙集團多以社交平台發放招聘廣告誘騙求職者，「01研數所」統計Facebook上部分東南亞求職群組，發現帖文不時以「高薪」、「賺錢」作招徠，常見職位包括客戶服務、技術人員等。而近月爆出多宗禁錮、虐待個案下，最近貼文亦增加註明「出入自由」、強調工作地點在泰國等。



現時Facebook上有不少以中文交流的東南亞求職招聘群組，記者統計其中一個有過萬成員、以海外工作機會為主題的群組內，近一年逾1.1萬則貼文，發現除了柬埔寨外、菲律賓及社拜也是常見工作地點。不過，難以單從文字斷定貼文是否來自詐騙集團，而個別工作地點的佔多，也可能受群組成員所在地影響。

用字方面，常見的有「高薪」、「賺錢機會」、「財務自由」，有時會以大疊金錢作配圖，亦有不少貼文會提及「經驗不俱」、「無須經驗」等，也會有人寫明是否會「禁足」。

至於工作性質，客戶服務職位較為常見，另外也有技術人員、營運，甚至主管。而比較各月貼文數量可見，該群組於去年8-10月期間較為活躍，而今年7月貼文大減，或因曾被Facebook禁言。

近月爆出多宗詐騙營禁錮、虐待個案，明顯可見最近群組上不少招聘貼文會特別註明「不禁足」、「出入自由」等，亦會強調工作、宿舍地點在泰國等。值得留意的是，以上貼文未必是來自詐騙集團，惟須慎防海外工作騙案。