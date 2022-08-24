馬鞍風球｜林家謙網絡熱度因打風急升？這位棟篤笑演員成焦點

【馬鞍 / 打風 / 8號風球 / 天文台 / 颱風】強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，天文台預告或會今晚（24日）6-9時改發8號烈風或暴風信號，有關「馬鞍」及「颱風」等的搜尋量上升；數據還顯示，歌手林家謙及有位棟篤笑演員網絡熱度因打風而急升！即看網民關注焦點。



今次大機會掛8號風球，你可以放假嗎？還是要WFH繼續在家工作？即玩以下小遊戲話畀大家知，仲可以睇睇大家多數放假定開工？

Google香港上，「颱風」及「馬鞍」搜尋量上升，尤其於今早6-7時、即市民出門上班之前飆升，至早上10時左右，天文台預告晚上或改發8號烈風或暴風信號，搜尋再回升。

到底「馬鞍」來襲，網民關注焦點是甚麼？Google上近期有關「打風」的相關搜尋中，「紅館演唱會」熱度急升，相信與歌手林家謙近日於紅館舉行演唱會，樂迷關心風暴下的活動安排有關。

此外，著名演員黃子華亦一同上榜，估計同樣因為他正在演出舞台劇《最後禮物》，不少觀眾關注打風對演出的影響。

另外有不少人上網查詢打風時的在家工作（WFH，Work from Home）安排。以往不少打工仔於8號風球、黑色暴兩等極端天氣下，不需到辦公室工作，猶如放一天「風假」，不過疫情下遙距工作成為常態，不少人已漸漸習慣於8號風球等情況下在家工作。