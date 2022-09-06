日韓放寛限制帶動「旅行」網搜疫後最多　即睇港人十大熱門旅遊地

港人熱門旅遊地日本及韓國於8月31日宣布放寬旅遊限制，吸引大量港人關注，網絡搜尋量更飆升，升幅達疫情以來新高，反映出遊意欲增加。根據Google香港搜尋趨勢，究竟港人現時最想到哪些地旅遊？與全球相比，港人有多想去旅行？



Google搜尋趨勢顯示，新冠肺炎爆發至今逾兩年，直至最近一周，「旅行」搜尋熱度首次明顯上升，升至2020年3月初的水平，可見不少港人開始有意計劃出外旅遊。

十大港人熱門旅遊地區

港人最想去哪地旅行？現時不少旅遊熱點已陸續放寬旅遊限制，根據8月份港人外地旅遊住宿的搜尋熱度，最多港人搜尋的地方依次是台灣、泰國和新加坡，日本則排第5。

現時泰國和新加坡已實施旅客毋須隔離政策，台灣方面，當地觀光局表示已完成修正並提報《旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引》草案，邊境開放時間點待政府及指揮中心決定。

美國旅遊需求最高 香港排第42位

縱觀全球各地，8月份旅遊相關搜尋量最高的國家是美國，其次是日本、德國、意大利、英國等，當地旅遊需求較高。

至於香港則排第42位，網民搜尋量相較低。現時回港檢疫政策維持「3+4」模式，包括3天檢疫酒店強檢及4天家居檢疫，成為港人外遊的重大考慮因素，與其他國家相較之下，港人的旅遊意欲仍較低。