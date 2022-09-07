環球旅遊│74國不設限制　歐美入境客回升　全球2成地區設入境隔離

全球旅遊業逐漸復甦，今年初歐美多國入境旅客回升，泰國、日本、韓國亦陸續放寬旅遊限制。到底現時全球有多少國家已全面放寬限制？各國的入境、配戴口罩、社交距離措施等有何趨勢？



根據世界旅遊組織統計，首半年多國入境旅客人數回升，例如法國、德國、英國等地，4至5月份入境人次較2019年同期少約3成，較年初的跌幅少。法國當局8月底宣布，今年夏季當地旅遊業反彈，旅遊業收入已經重返疫情前水平，歐洲部分國家的旅遊業逐漸復甦。

74個國家已放寬旅遊限制 逾7成屬歐洲

疫情下旅遊入境限制或影響旅客選擇目的地，現時全球有74個國家或地區沒有設旅遊限制，佔整體約33%。當中逾半是歐洲國家，美洲佔近兩成，亞太地區則只有8%。

各地多設有限度入境及社交距離措施

截至8月31日，全球大部分地區沒有設入境限制或隔離規定，只有1成地區設全面或部分限制，以及2成地區設隔離規定。另外，就活動規定和入境陰性測試，亦有逾半地區沒有限制。

現時本港正實施公眾地方須佩戴口罩規定，以及限制餐飲及表列處所的社交距離措施。至於全球口罩令、飲食場所和景點場所限制方面，分別有約8%、2%和7%地區全面設限，大部分屬亞太地區。另外，一半地區則設部分限制，少於1成地區全面放寬。