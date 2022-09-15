智能手錶最受歡迎　Apple Watch銷量續升　瑞士鐘錶跌幅慘烈

近年智能手錶愈來愈流行，無論男女、小孩或長者都會配戴。貿發局去年調查指，預計2022年最受歡迎的手錶類型就是智能手錶，智能手錶和運動型手錶的增長潛力更較2年前大幅增加。到底近年智能手錶的銷量增加多少？同時，瑞士鐘錶的出口有否受影響？



香港貿發局於去年底鐘表展調查巿場前景，訪問384名買家和163名參展商，結果顯示2022年最受歡迎的手錶類型是智能手錶，獲一半受訪者選擇。其次是機械式、電子式和自動式手錶。

相對於2019年調查，選擇智能手錶的受訪者佔比增約20個百分點，反映智能手錶的在市場上的受歡迎程度有所增加。另外，選擇智能手錶和運動型手錶是最具增長潛力的受訪者佔比亦明顯上升。

智能手錶Apple Watch和瑞士鐘錶銷量比較

根據巿場研究公司Canalys統計，2015年首推出的Apple Watch銷售數量持續上升，7年間由830萬隻增至2021年的4,610萬隻，總增幅達455%。相反，瑞士鐘錶工業聯合會數據則顯示，同期的瑞士手錶銷售由約2,814萬隻跌至1,573萬隻，跌幅達44%。

不過，瑞士鐘錶工業聯合會最新報告指出，今年7月份瑞士鐘錶的單月出口量價值達22億瑞士法郎，為2014年10月以來新高。按出口目的地比較，今年首7個月美國、中國內地、香港和日本的貨值最高，但其中香港的貨值較去年跌11.6%，中國跌19.6%。美國和日本則分別上升28%和16%。

近年有討論指智能手錶會否取代機械錶，雖然數據顯示智能手錶的銷量增加，同時瑞士腕錶下跌，但由於兩者的目標客戶不同，瑞士腕錶的價值亦不能單以銷售額衡量，加上近年全球經濟受新冠肺炎影響，鐘錶巿場趨勢或需要有更長時間觀察和更多數據才能反映實況。