7至9月港產片票房│《飯戲攻心》5日破千萬有望追上《阿媽》？

今年戲院重開近半年，多部備受矚目的港產片7月起陸續上映，古天樂監製及主演的《明日戰記》票房總收逾5700萬元，暫時成2022年最高票房港產片，其次有《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》、《飯戲攻心》等，即看今年7月至9月份香港電影成績！



比較7月至9月香港電影，耗資4.5億元、香港首部科幻電影《明日戰記》票房排第1，達5700萬元。第二是由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤及柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》，而鄭中基、吳君如、梁詠琪及呂爵安主演的《闔家辣》則排第3，兩套電影票房均已逾3000萬元。

按上映日數的票房比較，由賀歲片延期至中秋檔期、9月8日上映的《飯戲攻心》首5天票房達1273萬元。截至9月14日，電影公司更宣布票房突破2000萬。或有望晉身今年票房三甲，超越《阿媽有咗第二個》和《闔家辣》。

另外，同樣仍在上映的電影還有《緣路山旮旯》，雖然首日票房僅11萬元，但上映後口碑不俗而帶動票房愈來愈理想，現已衝破900萬元，排行第6名。

9、10月將繼續有多部香港電影上映，包括《失衡凶間》、《深宵閃避球》、《正義迴廊》等，其中由惠英紅主演的《一路瞳行》已在9月15日上映，首日連優先場票房達180萬，成績不俗，尾隨《緣路山旮旯》排第7名。