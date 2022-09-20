傳政府研入境檢疫「0+7」　經濟最受關注　網民怎看旅遊影響？

有傳政府正考慮放寬入境檢疫限制至「0+7」，即毋須酒店檢疫，只須7天醫學監測。政府自8月中旬起推行「3+4」安排，至今實行逾1個月，到底網民如何看待現時檢疫措施？他們對放寬檢疫持什麼態度？

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近日網民關注政府會否放寬入境檢疫安排，以下分析9月13日至9月19日與放寬檢疫相關帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，合共2819則主帖及6.1萬則回帖。結果顯示，有2.8萬則負面帖文及1.9萬則正面帖文，其餘為中立。

網民討論現行措施影響 經濟及復常最受關注

逾6萬則帖文中，檢疫措施和「0+7」安排的熱度最高。其次是與經濟、復常相關的帖文。另外，近日有大型活動宣布取消在港舉行、能否吸引旅客來港、現行防疫政策等亦備受關注，更有不少網民提及內地和新加坡。

近半對吸引旅客感負面 憂港人外遊打擊本地經濟

雖然一周內旅遊的熱度未有明顯上升，但總括旅行相關的帖文也有1830則，有380則帖文提及日本，另外分別各有少於100則提及台灣、泰國、英國等。

其中，約46%提及港人去旅行的帖文屬正面，約34%屬負面。至於外地旅客來港的相關帖文，約47%屬負面，約32%屬正面，與港人外遊的討論相反。

根據論壇上熱度最高首7則帖文，網民留言指，「只會更多香港人去旅行，經濟更加雪上加霜」、「將消費力轉移晒去國外」、「重重打擊本來已經疲弱嘅香港本地消費！」、「外國人嚟到7日黃碼，入唔到餐廳有乜用？」、「要吸引到旅客既係要全面開放」。同時亦有人擔憂放寬後對本港疫情影響，「我都想盡快復常，但之前要做嘅準備工作有好多」、「人命重要？定經濟重要？」。