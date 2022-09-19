疫下新加坡人才流失更甚　搶先開關推新簽證搶人　香港落後幾多？

疫情及移民潮影響下，本港正面對人才流失，特首李家超近期亦強調要向外「搶人才」；而本港「競爭對手」之一新加坡已搶先出招，推出新人才簽證吸引頂全球尖專業人士。

事實上，新加坡就業市場依賴海外人才，疫情下較香港更受衝擊，不過新加坡更早出手「止血」，即看兩地人才流失情況、人才吸引力及政策比較。



現時全球不少地方已放寬入境限制，而本港仍要求入境「3+4」檢疫隔離，或令不少境外人才卻步。據保安局去年向立法會提交的數據，2020年本港6項人才入境計劃共接獲3.9萬宗申請，較2019年約7.9萬宗大跌五成。當中「一般就業政策」跌幅最大達六成，其次是「輸入內地人才計劃」跌45%，兩項計劃同為本港主要的人才輸入政策，均要求申請者先已獲本港公司聘任。而2021年截至7月，合共僅接獲約2萬宗人才入境申請。

新加坡就業市場相對依賴外來人才，疫情下或更受衝擊。新加坡政府人力部資料顯示，疫情前2019年底當地外來就業人口達143萬人，至2021年底減少22.7萬至120萬，減幅13.7%。其中持專業人士工作簽證（Employment Pass）的人士減幅達16.5%，技術人員工作簽證（S Pass）人士跌近兩成。

然而，新加坡於今年4月起已容許所有已完成疫苗接種旅客的免隔檢疫或檢測入境，8月進一步容許未完成接種疫苗人士入境，只要求入境旅客在出發前兩天檢測並取得陰性結果，便可免檢疫，估計可吸引不少人才流入，而上述數據尚未能反映當地「開關」的正面影響。至於本港仍要求3天酒店檢疫及4天醫學監察。

歐洲工商管理學院（INSEAD）全球城市人才競爭力指數排名中，新加坡最新位列全球第7，而香港就十大不入。

為吸引人才，新加坡政府於8月底宣布推出「海外網絡和專業簽證」（Overseas Networks & Expertise Pass）計劃，提供靈活就業、家屬簽證、偶配就業許可、無居留時間限制等，而符合條件可申請永居及公民身份。

本港方面，特首李家超近期多番強調要與全球「搶人才」，早前一場施政報告地區諮詢會亦談及人才流失問題，去年起已將「優秀人才入境計劃」增至4,000個，並於人才清單內新增「資產管理合規」及「環境、社會及管治相關財經」兩大專業，預料10月發表的《施政報告》或會提出更多新措施。