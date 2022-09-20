渣馬取消│5大展覽移師新加坡　盛事活動恐清零　會展服務業幾慘？

繼田徑總會亦宣布取消今年的渣打香港馬拉松，世界龍舟錦標賽亦宣布明年改由泰國舉辦，香港盛事買少見少！現時全球多地均邁入「復常」階段，而本港仍維持「3+4」入境檢疫隔離，今年至少10個國際展覽及大型活動移師外地，當中更有5個重要貿易展轉戰新加坡。展覽服務作為本港重要產業之一，疫情下受到多大影響？所涉及經濟及就業規模有多大？



疫情下包括渣馬在內不少國際大型活動須取消或延期，不過今年以來不少地方均已邁入「復常」階段，如本港主要競爭對手新加坡就已放寬檢疫及檢測規定，今年更成功「吸走」至少5個原本於本港舉行的大型貿展，包括由本港主辦多年的JGW珠寶展（主展覽移師新加坡，本港將舉辦特別展）、國際遊樂園及景點協會（IAAPA）亞洲博覽會、亞太區美容展、法國餐酒展、海鮮展等。

另外APLF亞太區皮革展今年亦已移師阿聯酋迪拜，主辦方更指由於選址杜拜可更方便歐美買家到訪等原因，明年展覽亦繼續於當地舉行。至於原定於3月在本港舉行、亞洲最大型科技界盛事RISE科技峰會，亦因疫情不穩及防疫措施限制而押後至2024年3月召開。日前亦有報道指，郵輪公司皇家加勒比遊輪因政府審批時間太長，或放棄在香港重新推出公海遊計劃。

事實上展覽服務業是本港重要產業之一，本屆政府亦增設文化體育及旅遊局，職責包括推動國際大型會展活動，以鞏固本港會展及旅遊之都的地位。據貿發局資料，疫情前本港一年舉辦過百項大型展覽，可吸引逾160萬名會議、展覽及獎勵旅遊商務旅客來港。經濟貢獻方面，2016年研究顯示，展覽業能帶來529億港元經濟收入，相等於本地生產總值（GDP）的2.1%，並為本地提供相當於7.7萬個全職職位。

而疫情下大型會展活動接近「清零」，商務旅客亦大減，2020及2021年本港旅遊、會議及展覽服務業務收益指數分別按年大跌87%及18%，經濟貢獻自然大打折扣。香港會展管理有限公司董事總經理梅李玉霞早前接受傳媒採訪時表示，過去兩年多香港展覽數目減半，參展規模亦大減八成，今年上半年僅剩12個展覽，下半年僅餘8個貿易展可望如期舉行。