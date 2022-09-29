全球迪士尼票價｜美調查：6成人指加價使魔法消失　日本最抵去？

香港迪士尼早前宣布新增「特定高峰日子」門票，最繁忙的特定日子或季節成人一日標準門票為759元，小童569元，引起網民關注。除香港外，美國迪士尼近日亦加價，有調查指出，6成迪士尼粉絲表示大幅加價使迪士尼「失去魔法」，減低入園意欲。

以下比較全球12個迪士尼樂園票價，到底哪地最貴？香港排行第幾？



美國佛羅里達州迪士尼樂園票價最高逾1200港元。（美國迪士尼網頁圖片）

美國time2play今年9月進行調查，透過社交媒體群組訪問1927名迪士尼粉絲，結果顯示有68.3%受訪者認為門票大幅加價，使他們覺得迪士尼「失去魔法」。此外，92.6%人認為迪士尼已不是一個普通家庭能負擔，更有48.3%人表示推遲原訂入園遊玩計劃。

全球迪士尼樂園門票比併

現時全球共有12個迪士尼樂園，分別位於美國、法國、日本、東京、香港和上海，門票按日子分類收費。其中，美國的6個迪士尼門票價格最高，加州迪士尼1張成人門票最少需816港元，最高可達1287港元。

香港則排行第9，票價由639港元至732港元不等。至於全球迪士尼門票最低則是日本，加上現時日圓兌外幣匯率下跌，成人門票收費由400港元至508港元不等。

各地基層需工作多久才買到1張迪士尼門票？

以各地最低工資計算，香港巿民需工作至少17小時才買到一張最低價格的標準成人門票。而上海最甚，需工作18.9小時。至於法國和日本則最少，分別只需工作5.1和8小時。

美國佛州迪士尼最大 日本迪士尼性價比最高

香港迪士尼樂園是全球面積最小，僅35公頃，較位於美國加州的第一個迪士尼樂園小17.3公頃，相等約17.3個標準足球場。全球最大的是美國佛州的迪士尼動物王國，達234.7公頃，單一個主題公園已較香港迪士尼大。

按面積比較，日本迪士尼的性價比最高，東京迪士尼和迪士尼海洋世界的面積約50公頃，但票價是全球最低。