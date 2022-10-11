MIRROR復出網上負評急增　新歌被指抄襲BTS、網民重提演唱會意外

MIRROR在紅館演唱會意外後休團兩個多月，昨日（10日）推出新歌《We All Are》，令一眾粉絲大為感動，但同時也引起不少爭議，包括有網民認為演唱會主辦方「冷處理」事件，另外有網民指新歌MV疑抄襲韓國男團BTS防彈少年團的舊廣告照，即看最新討論焦點。

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MIRROR新歌《We All Are》 (ig@mirror.weare)

以下分析2022年9月26至10月10日，本港社交媒體，包括Facebook、Instagram、YouTube和討論區合共有2,156則主帖及37,623則回帖。

紅館演唱會意外後，MIRROR休團兩個多月，期間成員甚少有新動向，至9月底才陸續發布新劇、新歌的消息，網絡熱度亦隨之上升。新歌《We All Are》推出後，粉絲紛紛留言支持，希望偶像重新振作。

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不過，今次推出團歌較之前引發更多爭議，有人認為演唱會主辦方仍然「冷處理」意外事件。社交平台分析顯示，「演唱會」、「紅館」、「調查報告」等仍然有不少人提及，亦有不少人關注受傷舞蹈員李啟言（Mo）的情況，提到「留醫」、「重傷」等。

另有網民發現，MIRROR新歌宣傳照設計與BTS防彈少年團2020年一輯廣告照甚為相似，包括都使用柔色天空作為背景，成員們都站或坐在白色台階上，令人懷疑新MV有抄襲之嫌，致相關負面討論稍增。而早前於10月初傳媒開始報道鏡仔復出消息，10月4日負面討論佔30.9%，大幅增加逾倍至10月6日的86.6%，不過當時討論熱度仍相對低，負面內容主要來自少量爭議帖文，至正式復出後討論量及正面內容比例均大幅增加。