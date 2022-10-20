施政報告·中醫藥發展｜醫師流失率高　中成藥註冊進度慢惹關注

新一份《施政報告》提出進一步推動中醫藥發展，將設立「中醫藥發展專員」職位，加強中醫藥發展及政策統籌工作，包括制訂中醫藥發展藍圖，並會落實20萬個新增中醫藥門診服務名額。另外會將中西醫協作治療服務常規化，逐步擴展至更多醫院和病種，包括探討推展至癌症治療，並將優化「中醫藥發展基金」的運作，推動中醫師和中藥專業人員專業發展，以及深化香港與內地和大灣區中醫藥協作等。到底近年本地中醫藥發展如何？本文將以數據圖表回顧。



據立法會今年8月發布的《數據透視：中醫藥發展》，港府由2003年開設資助設立18間中醫診所，每年營運撥款由2015/16年度的9,450萬元，增加逾倍至2021/22年度的2.3億元，中醫人數由366名增至415名。而求診人次亦持續增加，由2015年約110萬，增加16%至2021年約128萬。

近年長者用於中醫服務的醫療券增加，交易宗數由2015年約53.4萬宗，增加1.9倍至2021年的154.3萬宗，使用金額亦由1.4億元增加逾四倍至7.9億元。文件指，長者醫療券交易中使用中醫服務的比率由2015年的20%升至2021年的37%，反映市民對中醫服務的殷切需求。

中醫人數方面，截至2022年2月底全港有10,557名中醫，即每萬人口中有14.3名中醫；而由2015至2021年間，每年平均有65名本地培訓畢業生，以及170名非本地培訓畢業生考取註冊中醫資格。惟文件指，由於實際薪酬與從業員所期望的落差較大，中醫流失率甚高。

文件指出，雖然中成藥註冊制度早於2003年起實施，但有意見指處理註冊申請的進度緩慢，令人關注。截至今年2月底，當局共接獲逾1.8萬宗中成藥註冊申請，但只有不足兩成獲批「中成藥註冊證明書」，另有約25%申請則仍屬「過渡性註冊」中成藥 ， 而這些中成藥仍可在市場銷售，有部分甚至已在本港售賣近20年。

政府於2019年6月設立中醫藥發展基金，最新數據顯示，已有3,000多宗有關中醫和中醫藥從業員參與培訓課程的申請獲批。