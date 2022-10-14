長壽風險｜調查指港人低估壽命10年　近半人不夠錢應付退休生活

港人出名長壽，但太長命也可能是風險？保誠保險早前公布「長壽風險抗力調查」結果，發現有逾九成接近退休年齡的受訪者低估自己壽命，平均低估10.6年，並且有超過四成受訪者表示沒有足夠資金應對退休生活上的開支，恐錯估長壽風險。



調查於2022年9月以街頭問卷形式訪問共306名仍在工作及年齡介乎50至60歲本港受訪者，發現有約92%受訪者低估預期壽命，其中83%的男性預期自己壽命為81歲，較政府統計處公布的男性預期壽命89歲，平均低估8年。而幾乎全部女性受訪者都低估自己壽命至82歲，較統計處所公布的94歲，平均低估12年。

調查指，僅約四成受訪者認為有急切需要準備退休生活的財務規劃，反映多數受訪者不明暸退休規劃的迫切性。而距離目標退休年齡不足10年的群組中，有36%人只是剛剛開始退休規劃。

調查顯示，受訪者的平均目標退休年齡為66.6歲，並多數表示希望擁有330萬元財富用作退休儲備，但只有15%認為自己已做好準備。另外，有超過四成受訪者表示沒有足夠資金應對退休生活上的開支，更有約兩成人在受訪期間仍未達成退休儲備目標的一半。