政府工｜AO、EO投考少四成　文書助理申請跌74%　咁少人爭1個位？

公務員鐵飯碗吸引力大減！2022/23年度政務主任（AO）及二級行政主任（EO）的投考人數續跌，其中政務主任申請已連續兩年不過萬份，申請數目更較疫情及社會事件前勁減近四成，競爭激烈程度大不如前。

至於基層公務員「筍工」文書職系情況更甚，助理文書主任（ACO）由2016年23人競爭1職位，減至9人爭1職位，文書助理亦由18人爭1職位，減至5人爭1職位。



政府本年度計劃招聘55名政務主任，共收到約9,300份申請，是連續兩年申請人數少於1萬，亦較疫情及社會事件前的2018/19年度約1.5萬份申請大減38%。競爭雖然仍較激烈，但已由2018/19年約313人爭1職位，減至約本年度約169人競爭1個職位。

二級政務主任方面，今年職位共220個，共收到申請1.35萬份，較2018/19年度2.3萬份大減近萬份或41%。職位對申請比例亦由年2018/19度約153人爭1職位，減至61人爭1職位。

至於基層公僕申請人數亦持續下跌，其中助理文書主任今年計劃招聘2,000人，有約1.7萬人投考，較2016年逾3.8萬下跌逾半，並由以往23人競爭1職位，減至9人爭1職位。而文書助理今年職位1,800個，只有約9,700人投考，不足萬人申請不止是近年少見，更較2016年約3.8萬大跌74%，而競爭程度亦大減，由2016年約16人爭1職位，減至每5人爭1個職位。

政府工「爭崩頭」情況不如以往，有分析指是因為近年社會氣氛改變，加上公務員薪酬被指欠吸引力。翻查公務員薪酬資料，學歷或專業要求較高的政務主任、二級行政主任等職系，起薪點分別有5.7萬元及3.3萬元，仍大幅拋離本港1.87萬元的每月工資中位數。

然而，不需學位程度便可入職的文書職系，起薪點則低於全港月入中位數，例如助理文書主任起薪點僅1.4萬元，頂薪約3.3萬元，而文書助理起薪約1.4萬，頂薪約2.5萬，吸引力似乎不足。