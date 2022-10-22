施政報告｜宣讀期間網絡熱度較前兩年低　網民最關心哪範疇政策？

特首李家超本周三（19日）公布上任後首份《施政報告》，涵蓋土地房屋、人才吸納、基建等政策範疇。今年報告宣讀歷時約2小時45分鐘，數據顯示期間的網上熱度較往年低。比較過去兩年林鄭月娥任內的《施政報告》，到底今年巿民的反應如何？他們關注的範疇有否被提及？

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比較過去兩年《施政報告》開始宣讀至翌日的網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，合共7464則主帖及15.7萬則回帖（統計方法詳見文末），今年《施政報告》宣讀期間的熱度最低，平均熱度值達7865，較去年少30%，較2020年少逾67%。

若單計帖文數量，今年報告宣讀期間的帖文數量最多，3小時內錄得約8100則帖文，較去年多一倍，其中下午1時至2時更達至高峰，但宣讀後帖量急跌。

社交平台帖文減 討論區帖量與去年相若

施政報告相關的網上帖文以Facebook為主，其次是討論區和Instagram。翻查過往兩年發帖的Facebook專頁及個人帳號，今年來自新聞或媒體機構、KOL及評論員的帖文均較往年少。而來自議員和政黨的帖文雖較去年稍多，但仍較2020年少。

至於討論區則有約5800則帖文，與去年相若，但較2020年少2成。

網民事前關注疫情 公布後熱議內地及人才相關政策

報告公布前，網民最關注疫情、經濟、房屋等政策，其中疫情相關帖文的熱度值大幅超越其他範疇，不少巿民期待政府放寬防疫措施。不過，今次報告未有太多著墨在疫情，報告宣讀後，網民轉而討論內地相關、「搶人才」、設公務員關鍵績效指標（KPI）等政策。

本文分析2020年11月25日、2021年10月6日及2022年10月19日《施政報告》開始宣讀後24小時網上數據，即當日上午11時至翌日上午11時，涵蓋來自Facebook、Instagram及討論區帖文，分別錄得2701則主帖及約4.8萬則回帖（2020年）、2478則主帖及約2.6萬則回帖（2021年）、2285則主帖及約8萬則回帖（2022年）。

