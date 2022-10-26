新加坡接近全民住「居屋」　市價一成首置抽3次中　香港差幾遠？

多任特首都曾表示房屋問題是「重中之重」，本屆特首李家超於新一份《施政報告》中，亦重點推出創新的「簡約公屋」，並明言會「提量」土地供應，以滿足私營房屋需求，但對置業階梯中重要一環──居屋卻著墨不多。

本港樓價高，大部分人寄望抽居屋「上車」，但居屋數量極少，抽中機會極微。而參考香港的主要競爭對手新加坡，當地近九成人都住在資助出售房屋（組屋），而且多數人都能於3次申請中成功抽中，售價亦較本港低甚多。到底兩地差距有多大？新加坡的房屋政策為何成功？



新加坡房屋政策常被視為成功案例，參考立法會秘書處的研究文件，新加坡當地有74%住戶都住在資助出售房屋中，加上16%的私人參建資助出售房屋，即合計九成家庭、接近全民都住在當地的「居屋」中，而當地私樓、類似本港公屋的「公租房」分別約佔5%。這與香港僅15%居屋、約三成公屋、逾五成私樓的房屋分布截然不同。

新加坡資助出售房屋數量多，相關分配機制亦較本港完善。據研究文件，新加坡當局會按申請人置業次數、是否公租房租戶，以及是否育兒等家庭狀況設立9項優先配額。此外會優先向首次置業人士、先前申請落空者等提供額外抽籤機會。資料指，現有機制下，當地幾乎所有首次置業人士均能於3次申請內成功購得資助出售房屋。相比之下，本港居屋超額認購率動輒數十倍，今期居屋的白表成功率僅低至約2.5%。

售價方面，本港居屋一般以市價5至6折定價，而新加坡資助房屋售價可低至市價的1至3折。據新加坡研究機構ValueChampion統計，2022年當地資助出售房屋每平方呎平均售價約507元新加坡幣（約2,789港元）。而在本港，以2022年居屋售價處於中等水平的將軍澳昭明苑為例，平均呎價為6,920元，較新加坡高出1.5倍。

在新加坡，幾乎所有首次置業人士均能於3次申請內成功購得資助出售房屋。（資料圖片/Getty）

比較兩地樓價可負擔程度，美國調查機構Demogaphia報告顯示，2022年本港樓價中位數對家庭入息中位數比率高達23.2倍，可理解為港人需不吃不喝23年方能置業，而新加坡相關比率僅5.8倍，遠較本港為低。

至於新加坡為何能成功，研究文件提到，新加坡政府於1960年代已著手建立長遠土地儲備，包括填海、徵用私有土地，並推出多項支援措施減低收地的阻力，以確保房屋供應。工程方面，新加坡政府於2014年起推動組裝合成法，為提升建屋效率，於2016至2020年間促使逾2萬個公營房屋單位落成。