0+3│放寬首月出境人數增七成　9月1.6萬港人到日韓泰　呢國佔最多

多國已恢復自由行，加上本港政府於9月底放寬入境措施至「0+3」，陸續有不少巿民離港外遊。入境事務處數據顯示10月份經機場出境人次達21萬，較上一個月升逾七成。現時多個港人旅遊熱點如日本、韓國、泰國等地已放寬旅遊限制，究竟實際上有多少港人前往當地？



自政府放寬入境限制後，本地出境人次急速上升，今年10月份出境人次達21萬，較9月份多逾8.8萬，為去年同期的六倍。

日韓泰錄逾1.6萬香港旅客 泰國佔近萬人次

根據各旅遊熱點最新入境數字，9月份入境日本、韓國和泰國的香港居民共有1.6萬人次，較去年同期大幅上升。其中，有9981人前往泰國、2800人前往日本，以及3225人前往韓國。但要注意的是，以上所有入境人次亦包括商務、讀書、移民等入境原因。

日本和泰國放寬入境限制後旅客急增

日本政府9月7日起放寬每日入境人數上限至5萬人，以及沒有導遊的團隊入境旅遊。而泰國更早在今年5月已逐步放寬旅遊入境限制，並於7月份全面開關。兩地的入境旅客均明顯上升，9月份入境日本的旅客達20.6萬，泰國則有568.8萬，較放寬前升逾倍。