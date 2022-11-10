胡潤百富榜｜李嘉誠跑贏馬化騰、馬雲　港三大地產富豪身家勁縮水

胡潤研究院發布《2022衡昌燒坊．胡潤百富榜》，長實李嘉誠家族以2200億元人民幣（下同）身家位列第4名，超越馬化騰及馬雲。農夫山泉創辦人鍾睒睒以4550億元財富蟬聯榜首，並創下創榜以來中國首富最高財富紀錄，而多名房地產企業家因財富減少而排名下跌，更有逾40人落榜。



今年共有1,305名個人財富達50億元人民幣的企業家上榜，按年減少11%（160人）；上榜企業家總財富比去年下降18%至24.5萬億元，當中財富達千億元級別的企業家按年減少11人至34人。上榜港澳台企業家共有140人，較去年減少14人；當中香港上榜人數按年減6人至剩61人。

香港上榜富豪包括李嘉誠家族，排名上升4位至第4名，身家達2,200億元。恒基兆業李兆基家族升1位至第14位，但財富按年減少約15%或250億元至1450億元。周大福集團鄭家純家族財富同樣縮水，而排名維持於第18位。其餘上榜的香港富豪還包括李錦記集團李蔡美靈家族（第19位）、會德豐吳光正家族（第24位）、華人置業劉鑾雄家族（第40位）等。

至於首富位置仍由農夫山泉創辦人鍾睒睒奪得，其財富按年增長17%至4550億元，創下創榜以來中國首富最高財富紀錄。第二位是抖音及TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，排名不變，但其身家按年大減950億元或28%至2450億元。鋰電池企業寧德時代創辦人曾毓群維持排名第3位，但財富同樣減少，由去年3200億元跌至2300億元。

過去一年不少房地產企業家身家大減，包括碧桂園楊惠妍身家由去年約1850億元，大幅縮水至750億元，排名因而大跌36名至第47名。而今年落榜的293名富豪，亦以房地產行業佔多數，達14%或約40人。