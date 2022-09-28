0+3｜港人外遊兼停酒店檢疫　酒店憂損收入　檢疫生意原來有咁多

隨着「0+3」安排於9月26日實施，隔離檢疫酒店正式成為歷史。疫下旅客「清零」，一度有多達兩成酒店轉向檢疫客市場「吊命」，加上「Staycation（宅度假）」等客源可帶動酒店入住率回升至七成以上。然而，現時「復常」曙光終於出現，酒店業界卻擔憂生意會受取消檢疫、港人恢復外遊等影響，到底檢疫酒店生意規模有多大？新措施對酒店業影響有多大？



旅遊發展局數據顯示，疫情前本港酒店入住率可達九成以上，不過自疫情於2020年初爆發，入住率便急跌至29%低點，其後隨着疫情回穩，以及本地「Staycation」及酒店長租市場等發展，同年下半年酒店入住率回升至約五成水平。

2020年底，第一輪檢疫酒店計劃推出，吸引36間酒店參與，提供約1.2萬間檢疫房間，佔比達本地整體酒店房間數目14%。不過當時正值第四波疫情，同期酒店入住率未見明顯上升，而隨着疫情於2021年中起緩和，入住率便回升至約七成水平。

今年8月開始的第八輪檢疫酒店計劃，共62間酒店參與，提供2.3萬個檢疫房間。（資料圖片）

至於今年8月開始的第八輪計劃，就是規模最大的一次，共62間酒店（佔比19%）提供2.3萬個檢疫房間（佔比26%）。第八輪原定10月結束，但隨着政府取消入境強制酒店檢疫規定，檢疫酒店正式成為歷史。

「復常」曙光終於出現，業界卻對前景未敢樂觀。酒店業主聯會經理陳媛妍於「0+3」實施當日在電台節目上表示，「0+3」下失去檢疫客的同時，措施對外地旅客吸引力亦不足，而且「Staycation」市場本就不大，檢疫酒店轉回本地市場時會分薄客源，加上「0+3」鼓勵更多港人外遊，估計本地住宿生意會減少兩至三成。

到底檢疫酒店生意規模有多大？雖然現時未有公開數字，但可利用檢疫酒店計劃日數及房間數目，以及旅發局統計酒店平均房租，並假設計劃期間房間全數租出，推算出房租收入規模可達73億元（註：以平均房租推算的大約數字，僅供參考，詳細數據見上表）。這個規模相當於疫情下本港住宿服務業約188億元總收益的四成，亦相當於疫前行業約405億元收益的兩成，而個別集團如華大酒店等更因檢疫生意帶動業績大為改善。

數據亦顯示，酒店房平均租金自2021年底起已逐漸回升，今年7月均價已升至1,097元，接近疫情前淡季水平。然而，同樣提供住宿服務的賓館，因多為小規模經營，難符合檢疫設施要求，加上未能於「Staycation」市場中分一杯羹，生意大受影響，而本港持牌賓館數已由疫前1,520間，大減9%至現時的1,382間。