香港車輛10年增三成道路僅增5%　九龍這高速公路塞爆開車慢過跑步

塞車問題困擾不少市民，運輸署最新發表《交通統計年報2021》顯示，本港領牌車輛達81.8萬架創新高，10年間大增三成，惟道路長度僅增長5%，車多路少導致擠塞！而不少打工仔返工必經的主要道路車流量均暴升，部分路線的繁忙時段行車時速更底至約每小時10公里，比跑步還要慢，難怪經常「齊齊塞，齊停死」！



本港車輛數目持續增加，2021年領牌車輛總數達81.8萬架，較2011年約63萬架大幅增加18.8萬架或29.8%，當中私家車數量已達到58.1萬架，約十年間急增33.6%。惟道路長度增長大幅落後於車輛增幅，年報統計2021年本港道路總長2,189公里，較2011年約2,083公里，僅增長5.1%，車多路少是導致擠塞的一大原因。

各區比較，近年新建道路主要位於新界區，十年間區內道路增長7.1%，同期九龍區道路僅增長3.7%，而香港島增幅僅1.2%。

新道路雖然有助疏道車流，但市中心工商業區仍然是多數車輛的目的地。運輸署數據顯示，包括觀塘道北行、觀塘繞道東行、東九龍走廊南行等市區主要道路，近年車速均每況愈下。以觀塘繞道東行為例，早上繁忙時間車速由2016年的每小時55公里，減慢至疫情前2018年的每小時28公里。觀塘繞道作為快速公路，車速限制本身高達每小時70至80公里，換言之，因為塞車該道路繁忙時間車速只達標準的一半或以下。

至於車速最慢的路線則有公主道南行，以及東九龍走廊南行，近年上午時段車速減慢至每小時9至10公里，隨時慢過跑步！

整體而言，2018年本港道路上午繁忙時段的平均時速為每小時28.6公里，較2011年的每小時30.5公里減慢，相當於一小時內行少約2公里。

年報亦顯示，本港不少主要道路的車流量均暴增。例如不少打工仔返工必經的龍翔道，日均車流量達由2011年約11萬架次（按車流量最多的路段計，下同），大增兩成至13.4萬架次。至於屯門公路，日均車流量亦於同期增加一成，難怪「屯公」塞車情況會惹來社會關注。