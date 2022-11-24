疫後三隧車流回升　紅隧及東隧超出設計容量約半　西隧車流未爆滿

西區海底隧道專營權將於明年8月1日屆滿，政府今年6月曾向立法會提出，收回專營權後實施「擠塞徵費」，並調整過海隧道的收費，以分流現時三隧交通狀況，特首李家超亦在新一份《施政報告》再提出建第四條過海隧道。究竟現時三隧過海車流量有多少？紅隧及東隧的擠塞情況有否改善？



現時紅隧、東隧和西隧的私家車收費分別為20元、25元和75元，近年西隧在2017年至2019年曾三度加價，由60元加至75元，加價後整體車流量未見明顯下跌，直至2020年疫情爆發才下跌。

根據運輸署最新交通統計年報，疫情期間三隧車流量均有所下跌，其中西隧下跌最多，在2020年4月跌至最低，日均車流量為3.8萬輛次，較同年1月少近39%。而紅隧和東隧的跌幅則相較少，紅隧僅於2020年8月跌至最低，較同年1月少9%。

十年三隧交通狀況變化 紅隧減車流而東隧增

撇除2020年因疫情造成的影響，若以2021年數據與十年前比較，紅磡海底隧道的每日平均車流量跌約10%，東區海底隧道增約14%，西區海底隧道則未有明顯變化。

紅隧和東隧早已不勝負荷，交通需求大幅超出原有設計。去年紅隧每小時最高車流較設計容車量高出一半，而東隧的情況亦相近，每小時最高車流量等於設計容量的146%，早上繁忙時間通過紅隧和東隧分別要約25分鐘和17分鐘。

至於選用公共交通工具過海的巿民，隨著疫情緩和及東鐵線過海段於5月份開通，乘搭港鐵的人次上升，今年8月份乘客人次較5月份升12%。過海隧巴則稍下跌約1%，整體變化不大。