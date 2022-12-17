世界盃｜全球熱搜巴西及阿根廷球隊　性小眾LGBT人權多少人關注？

2022年世界盃足球賽進入尾聲，阿根廷對法國的決賽於香港時間周日（18日）晚上11時舉行。四年一度的世界盃盛事吸引全世界球迷關注，以下比較最近一個月的網上搜尋和討論趨勢，究竟哪國網民最留意賽事？球場以外的爭議又有多少人關注？



今屆世界盃於11月20日揭幕，首場比賽由厄瓜多爾以2:0擊敗主辦國卡塔爾，全球網民熱搜世界盃消息。截至12月16日，11月30日的搜尋量最高，當日進行了4場小組賽，分別由美國、英格蘭、突尼西亞和澳洲勝出。

FIFA國際足球總會官方支付合作夥伴Visa早前公布場館內消費數據，消費額最高的賽事亦是11月30日沙烏地阿拉伯對墨西哥小組賽，佔總消費交易額5.1%。

根據Google趨勢，全球多個地區同時搜尋世界盃，其中最多來自卡塔爾、尼泊爾、孟加拉、瓜地馬拉等地。

足球隊方面，巴西和阿根廷國家足球隊的全球搜尋熱度最高，其次是葡萄牙和法國。而在分組賽落敗的德國也排行7，超越首隊晉身四強的非洲隊伍摩洛哥，以及其季軍戰對手克羅地亞。

除了賽事之外，今屆世界盃與主辦國相關的爭議亦有不少，包括籌辦世界盃期間外勞待遇、性小眾（LGBT）人權狀況、賄賂醜聞等，更有多國網民於賽前發起杯葛呼籲。

回顧整段比賽時間，11月份性小眾和移工死亡的關注度率先上升，直至賽前有媒體報導主辦國涉嫌賄賂球隊和官員消息，所有爭議的熱度在世界盃首日達至高峰，現時回落，而主辦方則一直否認賄賂傳聞。

至於facebook，賽前提及「LGBT」相關的帖文互動量最高，其中11月16日互動量最高的帖文大多關於法國隊長洛里斯（Hugo Lloris），他早前表示，不會加入其他歐洲國家隊的隊長，在比賽期間佩戴反歧視臂章，引起不少網民討論。