Google年度熱搜｜10大娛樂名人MIRROR無人上榜　呢位贏張敬軒奪冠

Google香港今（7日）公布2022年度搜尋榜，今年最熱門搜尋的娛樂名人是林俊賢、張敬軒及林家謙，下半年聲勢強勁，而去年包攬三甲的人氣男子組合MIRROR及所有成員則沒有上榜。另一方面，今年掀起港產片熱潮，多部電影大獲好評，登上熱搜榜的本地電影數目更創新高！



今年最多人搜尋的娛樂名人是應屆港姐冠軍林鈺洧的父親、同為演員的林俊賢，其次是今年曾開演唱會的張敬軒和林家謙。比較去年結果，2021年首5位分別是盧瀚霆、MIRROR、姜濤、王丹妮及吳偉豪，今年則未有MIRROR成員上榜。

整體來說，全年10大熱搜關鍵字大多與疫情及國際時事相關。其中MIRROR演唱會登上第7位，搜尋熱度最高點為7月底的紅館演唱會事故，其次是5月份售票期間，購票平台城市售票網（URBTIX）亦急升，全年總排名第6。

2022年熱搜娛樂名人▼▼▼



2022年度娛樂名人熱搜時序

按時序排列，8月份林家謙《SUMMER BLUES》演唱會期間的搜尋熱度達最高點，其次是9月份香港小姐競選，林俊賢的熱度隨女兒獲選後急升。

上年半的關注事件則有本地女子組合COLLAR出道、荷里活男星韋史密夫（Will Smith）於奧斯卡金像獎上台掌摑嘉賓、荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司等。

7部港產片上熱搜榜 《正義迴廊》超越《明日戰記》

今年多部港產片上映，票房成績理想，其中《明日戰記》票房更突破8100萬，登上華語電影票房冠軍，《飯戲攻心》亦緊隨其後，票房達7689萬，排行第二，打破2016年《寒戰II》6624萬的紀錄。

比較Google過往的熱搜電影排名，明顯可見今年本地電影備受關注，前10大熱搜電影中有7套屬港產片，較往年大幅增加。

2022年熱搜電影▼▼▼

