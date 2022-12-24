叱咤2022︱我最喜愛組合MIRROR勢冧莊？　ERROR、Dear Jane有機？

由商台主辦的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2023年1月1日舉行，今屆「我最喜愛的組合」有3隊男子組合及2隊樂隊入選5強，分別為MIRROR、ERROR、艾粒ILUB，以及Dear Jane、RubberBand，全部為男性，到底5隊當中那隊網上關注度最高？在今年推出的歌曲中，哪首最受歡迎？



先看看「我最喜愛的組合」最後5強名單▼▼▼

Round 1：Google Trends

商台於11月14日至12月2日期間舉行了3輪全民投票，讓網民投選「我最喜愛的男歌手」。根據Google Trends數據，Dear Jane、ERROR和MIRROR搜尋熱度較高，原因相信是與演唱會售票和開演唱會有關。

Round 2：社交平台追蹤人數

在Instagram追蹤人數方面，MIRROR以44.5萬穩居第一，拋離ERROR逾22萬，而艾粒ILUB追蹤人數不過萬，只有5600多人。

Round 3：YouTube歌曲觀看次數

在YouTube方面，MIRROR 3首團歌觀看次數不夠Dear Jane《到底發生過什麼事》和ERROR《愛情值日生》多，《到底發生過什麼事》於10月24日推出，僅僅2個月就以逾410萬觀看次數成為第一。