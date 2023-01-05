全港歷史建築狀況一文看清　近6成半屬私有　62幢已拆卸或改建

歷史建築對一個城巿的文化價值相當重要，香港現行的保育政策主要靠法定古蹟及三級評級制度。全港現有約千幢歷史建築物已評級、百多幢尚待評級，遍佈18區，當中近6成半屬私人持有，有31幢已評級建築遭拆卸，31在完成評估前已拆或大幅度改建，到底香港歷史建築物的現況如何？



現時香港的歷史建築物大多來自1996年至2000年間紀錄，當時古蹟辦在約8,800幢建於1950年前的建築物中，識別了1,444幢有高文物價值的建築物，再交由古諮會根據其歷史價值、建築價值、群體價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度及罕有程度評級。

1,444幢中，有1,032幢已獲評級，扣除58幢位於解放軍軍營內的建築，現時2幢私人持有的建築未有評級，包括擬列為二級歷史建築的太白臺8至9號，以及擬列為三級歷史建築的西營盤興漢道19號，後者已在2009年拆卸，現為私人住宅高士台，而鄰近的興漢道2號亦已拆卸。

▼▼2022年獲評級的部分歷史建築物▼▼

+ 5

根據古物諮詢委員會及古物古蹟辦事處定義，香港歷史建築分為三個級別：

一級歷史建築：具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存

二級歷史建築：具特別價值而須有選擇性地予以保存

三級歷史建築：具若干價值，並宜於以某種形式予以保存的建築物；如保存並不可行則可以考慮其他方法



現時約65%歷史建築由私人持有，其次是政府、解放軍、巿區重建局、醫院管理區等。

歷史建築評級制度有別於法定古蹟，前者不受法律保護，政府主要靠與私人業主磋商和游說保留建築物，但最終決定權仍在業主方。截至今年11月30日，有31幢已評級歷史建築已拆卸，另外有31幢在評級程序完成前已拆卸或大幅度改建。