日本入境限制｜2個月錄12萬香港旅客　港按年增幅超越其他國家

日本早前針對中國內地放寬出入境檢疫，限制所有來自中港澳的航班於12月30日起，只可使用4個位於東京、大阪和名古屋的機場，另外容許由香港出發的航班使用札幌、福岡和沖繩3個機場，但機上不可載有7日內曾到中國內地的乘客。

近月大量港人遊日，據日本旅遊局最新統計，今年10月至11月期間，入境當地的香港旅客急升至約11.9萬，按年增幅排第一，超越韓國、台灣、美國等地。



日本6月開始陸續放寬旅客入境，10月再進一步容許免簽證自由行，旅客人數急升，由9月約20萬急增至11月約93萬，上升超過3倍半。

同時，香港政府在9月底實施「0+3」檢疫，吸引不少港人出外旅遊，10月至11月份前往日本的香港旅客累計達11.9萬，佔同期日本外地旅客人數約8.3%。

11月份香港旅客人數排第四 按年增幅最高

11月份來自香港的旅客人數達8.3萬，按人數排行第四。第一是韓國，有31.5萬人，其次是台灣和美國，分別有9.95萬及8.43萬人次。

與去年11月份比較，香港旅客人數按年增幅最高，達797%，其次是新加坡，增幅有423%，均較旅客人數最多的韓國和台灣高。

比較疫情前的日本旅遊業，2019年11月有約75萬旅客來自中國內地，佔約3成，其次是台灣和韓國，三地共佔逾半。疫情期間內地實施出入境限制，旅客組成出現明顯變化，佔比最高的旅客來自韓國，今年11月佔約33%，其次是台灣和美國，香港則同樣排第四。