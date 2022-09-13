中學每校平均流失7教師　請人追不上離職潮　開學前1日仍在招聘

移民潮加速教師流失，早前有觀塘中學於開學前一天仍在急聘教師，並要求翌日到任。數據顯示，2021/22學年本港中小學共流失逾4,000名教師下新高，加入「新血」後空缺多達260個。中學校長會去年底一項調查亦估算，平均每校有7.1名教師離職，四分一人原因是移民，不少為年資較長的教師。

有關注團體認為，現時本港教師人手顯然「求過於供」，建議政府儘快增加教師專業資格名額，並著手改善教師工作環境、職業形象等，以吸引更多新人入行。



《香港01》早前報道，有位於觀塘的中學於開學前值（8月31日）仍在急聘中文科學位教師，更要求應徵者於翌日（9月1日）就上任。教育政策關注社主席張民炳表示，類似情況過往少見，但今年有更多老師因不同原因離職，憂慮這並非個別例子，但相信學校可以調動人手應付。

教師流失情況嚴峻，根據教育局早前提交立法會的資料，2021/22年全港中小學有4,050名教師離職，其中公營學校流失3,580名教師（流失率7.5%）、直資學校流失470名教師（流失率8.4%）。去年數字亦顯示，聘請教師速度追不上離職潮，即使全港學校一共新聘用3,140名教師，卻仍有260個空缺。

此外，香港中學校長會2021年底一項調查顯示，受訪的140間中學中，2020/21年離職教師達987人，平均每間中學有7.1名教師離職，較2019/20學年的498人接近倍增。調查亦發現，去年選擇移民的離職教師達260人，較前一年37人增加6倍多，佔比亦由7%升至26%，當中不少人年資達11-20年，恐令學校出現青黃不接的情況。

香港教育政策關注社主席張民炳表示，現時本港教師人手顯然「求過於供」，正值新學年開始，他亦聽聞有部分學校在聘請教員方面困難，尤其是難以招聘有經驗及具專業資格的教育人才，出現有學校於開學前一天仍在急聘教師的情況。

他建議，政府可加快增加教師專業資格名額，長遠亦應著手改善教師工作環境，減輕教師課擔及教育以外的行政工作，「教師應該專注教學，照顧學生差異」，並冀望當局提升教師職業形象，以吸引更多新人入行。