1.8通關前網民最關注疫情　高鐵、回鄉正評多　呢樣最惹負評

香港將於1月8日與內地正式通關，特首李家超周四（5日）宣布首階段通關安排，每日限額6萬人經海、陸、空共7個口岸入境，其中深圳灣、文錦渡、落馬洲支線每日配額為5萬人，巿民須網上預約。截至周五（6日）傍晚6時，系統已錄得逾34萬人預約。

疫情爆發至今接近3年，中港兩地通關在即，到底巿民怎看通關？以下分析最近兩週網絡輿情，即看網民關注焦點。



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過去一個月，自去年12月13日宣布取消安心出行起，直至特首李家超於12月24日赴京述職返港後宣布，中央政府同意香港與內地有序全面通關，通關的網上討論增加。其後，國家衛健委於12月26日深夜宣布1月8日起開關，香港亦緊接於12月28日宣布放寬疫苗通行證、社交距離措施、入境限制等，引起大量網民關注。

以下分析12月26日至1月6日下午6時的網上帖文，來自Facebook、Instagram和討論區，合共5,138則主帖及7萬則回帖，結果顯示帖文大多關於疫情發展、疫苗、檢測、藥物等。

周日通關在即 網民對水貨及確診新冠負評最多

一眾網民對通關看法不一，合共7萬多則帖文中，約42%屬負面，31%屬正面，其餘中立。網民主要擔心內地疫情發展、通關後對香港人流影響、會否出現物資搶購潮等，另一方面則有網民提及通關後可回鄉、改善本港經濟、計劃到內地旅遊等。

按不同討論主題比較，水貨、確診新冠肺炎和藥物相關的帖文以負面居多，而正面居多的帖文則與高鐵、出入境名額、回鄉相關。

至於地點方面，周四宣布詳情後，深圳灣和文錦渡2個口岸的討論度最高，宣布前則較多人提及羅湖和上水。另外一些香港熱門景點亦被提及，例如尖沙咀廣東道、主題樂園、維多利亞港等，網民討論屆時會否回復大量旅客前往景點的情況。