內地1.8開關｜微博網民熱議外遊　熱搜日韓泰　香港關注度竟然咁

內地將於2023年1月8日放寬多項防疫限制，有序恢復中國公民出境旅遊。香港亦於12月29日取消疫苗通行證、入境強制核酸檢測、限聚令等措施，特首李家超早前表示，目標最遲1月15日前落實通關。開關後，相信各地的內地旅客數量或急升，有內地旅遊平台數據顯示，措施宣布後與外遊相關的搜尋量急升，到底內地網民有多關注外遊？以往訪港內地旅客人數有多少？



內地於12月26日宣布，2023年1月8日起解除出入境限制，根據微博熱搜榜數據，日本旅行相關的話題關注度旋即急升，泰國旅行亦稍有上升。至於香港旅行，12月24日的微博關注度曾稍升，現時則未見明顯變化。

據內地媒體報道，措施公布後，內地旅遊平台「去哪兒網」、「同程旅行」及「攜程旅行」的平台內搜尋量急升，最多人搜尋的目的地包括泰國、日本、韓國等地。

回顧疫情前旅客人數，2020年1月份有約253萬內地旅客來港，2019年1月更曾錄得高達554萬人的紀錄。疫情期間旅遊業大受影響，今年10月份內地旅客數目僅得4.7萬。

內地旅客一向佔本港旅遊業重要一環，以2019年10月為例，內地旅客佔總人數約7成，今年同期佔比則跌至近6成，整體減約17個百分點，隨後同樣是來自南亞及東南亞國家的旅客。