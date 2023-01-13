韓國收緊中港入境限制　疫前兩地旅客多到咁　港人遊韓去年底激增

韓國1月2日起逐步收緊中國旅客入境限制，包括登機須出示72小時內核酸檢測陰性證明、落地核酸檢測、航班只准著陸仁川國際機場等，周二（1月10日）起，所有來自香港和澳門的航班亦一律降落在仁川機場。究竟過往中港兩地有多少旅客到訪韓國？措施對韓國旅遊業影響有多大？



中國旅客向來佔韓國旅遊業不少部分，根據韓國旅遊資訊系統網頁，按旅客人數比較，2019年中國旅客人數最多，達593萬，較緊次其後的日本、台灣及美國的總和還要多，香港則排第五，達到68萬。

疫情下全球旅客人數急跌，旅遊業大受影響，2022年中國旅客人數僅有約17.6萬，排行第二，較疫情前跌97%，第一位改為美國，香港則跌出前十位。

疫下遊韓中港旅客人數跌9成 去年底香港率先回升

比較疫情前數據，2019年下半年的內地旅客人數平均每月達42萬，香港旅客有約5.9萬。2022年同期則分別平均有7,843人和6,055人，兩地旅客人數均較2019年減約9成。

韓國於2022年6月放寬入境措施，香港的檢疫安排亦於9月中開始改為「0+3」，吸引不少港人外遊。10月份錄得1萬名香港旅客到韓國旅遊，11月份再增至1.4萬，同期的內地旅客則由9,220增至1萬人。

開關後韓國旅遊業收入增加

旅遊業收入方面，2022年8月至11月韓國旅遊業收入明顯較上半年增加，其中10月份收入最高，達1,298億韓元，相等約8.16億港元，但11月份則回落。