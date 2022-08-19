盤點主要官員社交平台　李家超微博粉絲多fb逾47倍　這局長最多帖

第六屆政府已上任1個多月，各司局長陸續開設社交平台與巿民交流，特首李家超早前亦在Facebook發布帖文邀請巿民就施政報告留言表逹意見，獲得約400個留言。到底今屆政府主要官員使用社交平台的反應如何？哪位官員最常發帖？



截至8月19日，特首李家超共開設3個社交平台公開帳號，Facebook、Instagram及微博，分別有約3萬、7,360和146萬人追蹤，即微博粉絲人數是Facebook逾47倍，平台間的受眾人數差距較大。

內容方面，3個平台的帖文稍有分別，以8月13日有關施政報告公眾諮詢的帖文為例，Facebook最後提到若巿民有任何意見，可前往2022施政報告公眾諮詢面書專頁留言，或直接在帖文留言。而微博版本的內容大致相同，只是沒有附上公眾諮詢專頁連結，以及沒有提及在帖文留意見的字句。Instagram則沒有發布相關帖文和相片。

除了李家超，21位司長、副司長和局長當中，有14位擁有至少1個公開社交平台專頁，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、3位副司長等，過半是近期新設的帳號。

民政及青年事務局局長麥美娟追蹤人數最高 李家超排第二

比較15位官員的社交平台，現任民政及青年事務局局長麥美娟Facebook最多人追蹤，達3.6萬，大部分是過往任職立法會議員時累積至今。而6月底才開設專頁的李家超則排第2，教育局局長蔡若蓮緊隨其後。

李家超、鄧炳強Facebook互動率最高

按互動率比較，李家超及保安局局長鄧炳強的Facebook互動率達15%以上，互動即指網民對他們的帖文讚好、留言或分享，二人互動率較其他主要官員多。

教育局局長蔡若蓮最常發帖 大多官員偏向Facebook為主

現時有9名官員同時擁有Facebook及Instagram公開帳號，或由於平台不容許純文字帖文，大部分官員Instagram帖文數量均較Facebook多，只有鄧炳強的Instagram稍多3則帖文，主要是來自月初逐一發帖介紹各紀律部隊成員。

而較多官員使用的Facebook，教育局局長蔡若蓮最常發帖，平均每日發布至少1則帖文。