人工十年間升11%跑輸物價　近年加幅減慢　兩行業薪酬倒退！

統計處公布，過去十年間本港打工仔薪金累計增長41.1%，年均增長3.5%，但扣除物價變動後，實質增長累計只有11.4%，年均升1.1%。另外，增速早於疫情之前已見放緩，有兩大行業更錄得負增長，即變相減人工！即看你所屬行業薪金趨勢，近年人工加得算多還是少！



統計處回顧指，2013年至2016年間，在勞工市場向好以及法定最低工資上調下，就業人士平均薪金按年錄得4%以上的名義增長，不過增幅由2017、2018年間起逐步收窄至3.8%，至2020年受疫情影響放緩至2.2%，2021年進一步減慢至1.1%，及至2022年才稍為加快至1.7%。

疫情之下，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，以及住宿及膳食服務業尤其受影響，兩個行業主類的平均薪金連續兩年錄得負增長。至於污水處理、廢棄物管理及污染防治活動業，以及金融及保險活動業等，所受影響相對溫和，2020至2021年間平均薪金仍可錄得約2%的按年增幅。

到底哪個行業的人工實際增長最高？以扣除消費物價變動後的實質變動作比較，專業及商業服務（註：涵蓋法律、會計、科研、管理等多個行業），以及污水處理、廢棄物管理及污染防治活動，過去十年薪金累計增長分別都超過18%，每年平均增長達1.7%，高於其他行業。不過，人工增長追不上物價指數同期高達28.2%的增幅。

另一邊廂，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，以及進出口貿易及批發業，因疫情下收入大受影響，令薪金十年間分別倒退3%及2%，即變相減人工。