消費券點用？嶺大調查指過半人買食品、衣物　平均額外消費咁多錢

政府去年8月份起分階段派發5,000元電子消費券，嶺南大學香港商學研究所昨（15日）發布調查報告顯示，過半數受訪者使用消費券買食品、超巿購物、衣物等非耐用品。整體而言，30歲及以下的受訪者購買耐用品或服務的比例最高，額外消費金額亦是最高，平均達954元。



問卷調查於去年10月18日至11月1日進行，訪問521名已領取第二期消費券的巿民，該期金額為3,000元或2,000元。調查結果顯示，過半數受訪者主要將消費券用在非耐用品上，例如食品、超巿購物、衣物等，其次有約3成受訪者主要用於餐廳堂食、外賣、旅遊服務等服務類消費，而用於耐用品的受訪者則有約1成。

按金額比較，花費最多的是耐用品，包括電子產品、傢俬、珠寶、奢侈品等，平均花費2,215元，較非耐用品和服務類多983元和1,056元。

各年齡層消費券使用習慣 青年消費更多

就不同年齡層受訪者的消費習慣而言，30歲及以下受訪者主要花費於服務類和耐用品，達56%，30歲以上較多花費於非耐用品，達65%。其中，是次調查未有61歲以上受訪者有購買耐用品。

至於電子消費券對促進消費的效果方面，截至收集數據時，受訪者已平均使用1,300元消費券金額，另外平均額外消費超過800元，其中主要消費類別為耐用品的受訪者較另外兩組受訪者平均額外消費金額多1倍以上。

按年齡比較，30歲以下的受訪者額外消費最多，平均有954元；61歲及以上最少，平均額外消費570元。