年宵｜實時更新15個花市人流情況　維園等3熱門地點可網上取票

2023年農曆年宵市場由1月16日（年廿五）至1月22日（年初一）凌晨2時，於全港15個地點舉行，共設922個年花濕貨攤位。花市闊別一年後終於復辦，加上防疫措施鬆綁，預料不少熱門花市都會人流暢旺。

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食環署介紹，今年各大年宵市場新增應用科技措施監察人流數量，並會以紅、黃、綠燈形式顯示最新人流情況：綠色代表人流較少，毋須輪候進場；黃色代表人流增多，市民需輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。市民可於現場或食環署網頁查閱相關資訊。

其中於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園和荃灣沙咀道遊樂場三個熱門地點，另設有取票系統，當人流增多，便會啟用取票系統。市民可於現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票，收到通知60分鐘內到達召集區便可進場。

▼維園年宵花市開鑼▼



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全港15個花市/農曆年宵市場一覽



1. 維多利亞公園

攤位數目：175 個

2. 界限街花墟公園

攤位數目：70 個

3. 深水埗長沙灣遊樂場

攤位數目：50 個

4. 觀塘遊樂場

濕貨攤位數目：50 個

5. 黃大仙摩士公園

攤位數目：40 個

6. 東涌達東路花園

攤位數目：10 個

7. 荃灣沙咀道遊樂場

攤位數目：96 個

8. 葵青葵涌運動場

攤位數目：76 個

9. 元朗東頭工業區遊樂場

攤位數目：96 個

10. 屯門天后廟廣場

攤位數目：40 個

11. 大埔天后宮風水廣場

攤位數目：46 個

12. 沙田源禾遊樂場

攤位數目：49 個

13. 上水石湖墟遊樂場

攤位數目：54 個

14. 西貢萬宜遊樂場

攤位數目：16 個

15. 將軍澳寶康公園

攤位數目：54 個