年宵｜實時更新15個花市人流情況 維園等3熱門地點可網上取票
2023年農曆年宵市場由1月16日（年廿五）至1月22日（年初一）凌晨2時，於全港15個地點舉行，共設922個年花濕貨攤位。花市闊別一年後終於復辦，加上防疫措施鬆綁，預料不少熱門花市都會人流暢旺。
「01研數所」特別製作花市實時人流互動圖表示，助你因應人流安排行程。
食環署介紹，今年各大年宵市場新增應用科技措施監察人流數量，並會以紅、黃、綠燈形式顯示最新人流情況：綠色代表人流較少，毋須輪候進場；黃色代表人流增多，市民需輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。市民可於現場或食環署網頁查閱相關資訊。
其中於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園和荃灣沙咀道遊樂場三個熱門地點，另設有取票系統，當人流增多，便會啟用取票系統。市民可於現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票，收到通知60分鐘內到達召集區便可進場。
▼維園年宵花市開鑼▼
全港15個花市/農曆年宵市場一覽
1. 維多利亞公園
攤位數目：175 個
2. 界限街花墟公園
攤位數目：70 個
3. 深水埗長沙灣遊樂場
攤位數目：50 個
4. 觀塘遊樂場
濕貨攤位數目：50 個
5. 黃大仙摩士公園
攤位數目：40 個
6. 東涌達東路花園
攤位數目：10 個
7. 荃灣沙咀道遊樂場
攤位數目：96 個
8. 葵青葵涌運動場
攤位數目：76 個
9. 元朗東頭工業區遊樂場
攤位數目：96 個
10. 屯門天后廟廣場
攤位數目：40 個
11. 大埔天后宮風水廣場
攤位數目：46 個
12. 沙田源禾遊樂場
攤位數目：49 個
13. 上水石湖墟遊樂場
攤位數目：54 個
14. 西貢萬宜遊樂場
攤位數目：16 個
15. 將軍澳寶康公園
攤位數目：54 個
2023兔年花市年宵市場地點、開放時間
2023年農曆年宵市場於1月16日（年廿五）至1月22日（年初一）凌晨2時，於全港15個地點舉行，包括銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園和荃灣沙咀道遊樂場等，詳情
年宵取票系統使用方法
當人流增多，便會啟用取票系統。市民可於現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票，收到通知60分鐘內到達召集區便可進場。網址及詳情