通脹成全球最擔憂議題　關注度遠超疫情　英國近數月通脹率逾10%

全球多地正受通脹影響，澳洲政府周三（25日）公布，去年第4季消費物價指數升7.8%，創33年新高，英國去年10月份通脹率亦創當地41年來新高。有巿場調查公司研究指，「通脹」是去年底全世界最擔憂的議題，相反，新冠疫情的關注度自2022年初已下跌，僅有部分亞洲國家較為關注。到底現時各地的通脹情況是怎樣？



國際巿場調查公司益普索（Ipsos）去年訪問19,504名來自29個國家的16至79歲人士，調查各地受訪者最擔憂的議題，結果顯示12月份擔心居住地的通脹問題，佔受訪者總數40%，大幅超越貧窮、罪案、失業等問題。

比較最近兩年，自2022年初起，通脹的關注度持續上升，新冠疫情則大幅下跌，現時有11%受訪者最擔憂疫情問題，其中大多來自亞洲國家，包括日本、泰國、馬來西亞等。

俄羅斯及英國通脹率逾10% 世界各地食品通脹率高

比較全球多地通脹率，去年12月份俄羅斯及英國通脹率均超過10%。澳洲和日本分別是8.4%和4%，並呈上升趨勢。至於香港則為2%，較11月份上升0.2個百分點。

疫情下全球食品通脹率持續上升，歐洲及中亞地區飆升最快，2022年食品通脹率達18%，較2021年急升10.3個百分點。東亞和太平洋地區的食品通脹率則最低，為5.9%。