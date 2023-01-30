多國放寬口罩令　全球96國零防疫規限　36地增設中國旅客入境要求

韓國政府1月20日宣布，1月30日起解除大部分場地的室內口罩令，僅在醫院、藥房、公共交通工具等較高風險場所須佩戴口罩。近日不少國家或地區陸續宣布放寬或研究放寬口罩規定，究竟全球有多少地方仍設防疫規定？各地的限制程度如何？



早前有本地傳媒引述消息指，香港政府最早或於3月至4月解除口罩令。近月多地陸續放寬防疫規定，目前，日本、韓國、德國等地已宣布取消部分場所的口罩規定，台灣亦擬放寬。

根據世界旅遊組織統計，現時全球有20%國家沒有佩戴口罩限制，約57%設部分限制，例如僅限醫院、公共交通工具、室內地方等指定場所須戴口罩，全面實施口罩令的國家則有約3%。

除了口罩令外，部分國家亦逐步放寬入境、隔離、檢測等防疫限制，現時全球有96個國家或地區已不設任何防疫限制。不過，去年底曾有高達122個國家或地區無防疫限制，自內地宣布開關後，部分國家或地區重新實施限制，無限制的國家或地區數量減少。

截至1月30日，全球有36個國家或地區對中國旅客實施入境限制，例如指定降落機場、須持有陰性檢測結果等，其中包括日本、加拿大、意大利等地的防疫要求亦涉及香港。