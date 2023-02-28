去年社交媒體「斬人」討論升但傷人案創新低　四類罪案有所增加

警務處早前公布2022年香港罪案數字，去年整體罪案達7萬宗，較2021年升8.7%，主要來自詐騙案增加。過去一年多宗斬人案引人關注，網上不少討論帖文提及「斬人」、「大刀會」等字眼，究竟相關罪案實際上是否增加？警方數字如何反映香港治安情況？



2022年整體罪案達70,048宗，較2021年同期升8.7%，整體破案率減3.3個百分點，為35.2%。其中暴力罪案共有8,830宗，較2021年同期減約7.9%。

詐騙案佔整體罪案近四成，在各項罪案中，詐騙案增逾8,000宗，涉及金額達48億元。其次是三合會相關罪案、勒索和兇殺案。

過去一年不時出現持刀斬人案，引起巿民關注。2022年1月1日至2023年2月16日期間，Facebook上共有1,188則提及「斬人」的公開帖文，總互動量達41萬。其中，6月10日中環雲咸街凌晨發生撞車斬人及槍擊案當日，網民關注度最高。

另外，自去年10月開始，有網民以諧音「國際大刀會」評論香港發生多宗持刀傷人案的情況，至今共有289則相關帖文，互動量達13萬。

到底斬人案是否明顯增加？根據警方統計數字，去年與三合會相關的罪案達2,554宗，較2021年增35%，創十年新高，警方指升幅主要來自涉及詐騙、嚴重賭博罪行、偷車和操控賣淫的案件。至於傷人及嚴重毆打案，去年警方共錄得3,614宗，為十年間最低。