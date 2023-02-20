預算案2023｜政府首9個月收入按年減兩成　賣地收入大跌五成！

財政司司長陳茂波周三（22日）公布新一份財政預算案，今年政府大部分稅收及其他收入均減少，預料全年赤字達1000多億元，較預算的563億完高出近1倍。截至2022年底，財政年度首9個月收入較上年度同期少兩成，其中地價收入和印花稅收明顯下跌，地價收入僅達預期的35%。



政府收入主要來自利得稅、地價收入、印花稅、投資收入等。根據2022/23年度財政預算案，預計全年政府總收入為7159億元。不過，截至2022年底，本財政年度首9個月收入為3901億元，僅為預算的約五成半，較前一年度同期少約兩成，未達至預算收入。

按各收入項目比較，上年度首9個月的地價收入達1234億元，佔總收入最大部分，其次是利得稅和印花稅。至於今年，地價收入及印花稅收入下跌最多，首9個月分別只有415億元及504億元，較去年同期少約五成及四成。

地價收入減最多 僅達預期三成半

細看地價收入變化，上年度地價收入達1430億元，令2021-22財政年度錄得盈餘。政府原預計，本年度地價收入亦將達1200億元，但截至2022年12月31日，本年度首9個月地價收入只有415億元，僅達預算數字三成半。不過此項收入多少亦受當年賣地計劃影響。

印花稅收入隨股票成交額下跌

另一方面，股票巿場交易減少，印花稅收入亦同樣下跌，香港交易所數據顯示，首9個月股票成交額較上年度同期跌兩成，直接影響印花稅收。