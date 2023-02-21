預算案2023｜陳茂波料財赤逾千億　儲備僅夠1年政府開支或減派糖

新一份財政預算案將於2月22日（周三）公布，財政司司長陳茂波早前在網誌表示，三年防疫抗疫的公共開支逾6,000億元，繼2020/21年度出現歷年最高的財政赤字後，預計本年度赤字亦將達1,000多億元。政府經歷數年財赤，現時財政儲備減少至僅相當於政府1年開支，財爺預告指推出多年的紓緩措施可能需要調整。



疫情加重本港財政負擔，政府收入減少，加上龐大的防疫及抗疫相關開支，2020/21年度政府錄得2,325億元財赤，為歷年最高。雖然上年度回升至293億元盈餘，但早前陳茂波預告，本年度赤字將達1,000多億元，較上一份預算案列出的563億元赤字高出至少七成。

而最新數據顯示，截至2022年12月31日，2022/23年財年首9個月的赤字已達1,832億元。

財政儲備相等約12個月政府開支

根據去年預算，預計本年度末財政儲備為9,008億元，相等於13個月政府開支。截至2022年12月31日，2022/23年度首9個月的財政儲備為7,339億元，較上一年度同期少約25%。而陳茂波上月底時表示政府財政儲備處於8000億元水平，相當於約12個月的政府開支，為近7年新低。

按各類財政儲備比較，上一份財政預算案預計，政府一般收入帳目下跌最多，其次是具有指定用途的基金、基本工程儲備基金等。此外，預料土地基金增加最多。達3,197億元。

另一方面，本港外匯基金去年錄得2,024億港元虧損，為歷年表現最差的一年，外匯儲備資產跌至3.3萬億港元，現時稍回升至3.4萬億港元。

陳茂波在網誌提到，隨著防疫措施逐步解除，內地和香港逐步有序通關，經濟好轉，將無可避免收緊擴張性財政政策，又預告指持續數年的紓緩措施可能需要調整。