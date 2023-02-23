實名登記｜未登記電話卡明起停用　數量或多到咁　附支援站地址

電話卡實名登記今日（23日）截止，通訊事務總監梁仲賢周二（21日）表示，現時已有約1,200萬張電話卡完成登記。據政府數據，全港有超過2,200萬張電話卡，究竟當中有多少張正在使用？本港的流動電話服務用戶普及率又達多少？（文末附電話卡實名登記支援站地址及開放時間。）



根據政府數據，截至今年1月27日，全港錄得2,279萬張電話卡，撇除447萬張未啟動的預付智能卡，共有1,831萬張後付及已啟動的預付智能卡，而1,200萬張實名電話卡，相等於全港約66%使用中的電話卡。

過去本港電話卡數量有所增加，截至2022年10月，智能卡數量上升417萬張，較2012年增加約30%。

按人口計算，現時香港流動電話服務用戶普及率達306.3%，即平均每人擁有3個流動電話服務工具。

另一方面，根據統計處2022年5月份調查，全港約97.3%人口擁有手提電話，達628萬人。在600萬擁有智能手機的巿民中，約26萬人擁有超過一部智能手機。同時，數據亦顯示全港仍有約17萬人沒有任何類型的手提電話。

18間提供電話智能卡實名登記支援服務的郵政局包括（服務時間延長至晚上7時）：



中西區 中環康樂廣場 2 號郵政總局

東區 北角英皇道 770 號模範邨 C 座地下 1,6,7 及 11 號 七姊妹郵政局

南區 香港仔大道 171 號金豐大廈地下香港仔郵政局

灣仔區 皇后大道東 197 至 213 號胡忠大廈 2 樓灣仔郵政局

九龍城區 紅磡機利士北路 140 號地下機利士路郵政局

觀塘區 觀塘鴻圖道 52 號地下 A 及 B 室觀塘郵政局

深水埗區 長沙灣長沙灣道 646 號中國船舶大廈地下長沙灣郵政局

黃大仙區 黃大仙下邨龍樂樓地下 2 號黃大仙郵政局

油尖旺區 尖沙咀中間道 10 號國際電信大廈地下及 1 樓尖沙咀郵政局

西貢區 將軍澳明德邨明德商場地下 14C 號鋪將軍澳郵政局

葵青區 葵芳邨葵健樓地下 4 至 10 號葵芳郵政局

北區 上水石湖墟新豐路 112 至 116 號石湖墟郵政局

沙田區 沙田上禾輋路一號沙田政府合署一樓沙田中央郵政局

大埔區 大埔汀角路 1 號大埔政府合署地下大埔郵政局

荃灣區 荃灣西樓角路 38 號荃灣政府合署 1 樓荃灣郵政局

屯門區 屯門屯喜路 1 號屯門政府合署平台屯門中央郵政局

元朗區 元朗大棠路 23 號合益廣場一樓 B111 及 B130 鋪 元朗郵政局

離島區 大嶼山東涌美東街 6 號地下東涌郵政局

25個提供電話卡實名登記支援服務的港鐵站包括（服務時間至下午6時）：



香港區：西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角

九龍區：黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田

新界區：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺