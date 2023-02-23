預算案2023｜消費券網絡好評度輸2大派糖措施　這項加稅最惹負評

【財政預算案2023】財政司司長陳茂波昨（22日）公布新一屆政府首份財政預算案，提出再派發5,000元電子消費券、調高煙草稅、向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅等。政府預計2022/23年度赤字為1398億元，財政儲備將下降至相當於12個月政府開支。究竟網民怎看新一份預算案？對多項開源和派糖措施有甚麼評價？

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比較過去兩年財政預算案的網絡聲量，昨日相關帖文熱度較去年宣布財政預算案期間，以及去年4月7日派發首輪消費券高約20%，與2021年首次提出派發5,000元電子消費券時相若。

派糖熱度高於赤字 消費券以外最關注博彩稅

以下分析昨日11時宣布財政預算案後至午夜12時的網上帖文，包括Facebook、Instagram和討論區，合共2,216則主帖及約2萬則回帖，結果顯示消費券最受關注，熱度大幅超越其他措施。

總括而言，網民非常關注各項派糖措施，包括消費券、電費補貼、退稅等。消費券以外，最多人關注徵收額外足球博彩稅及調高煙草稅措拖，而政府財政赤字相關討論的熱度則較消費券少約77%。

消費券正評非最高 煙草稅最多負評

在討論度最高的十大措施中，增加子女免稅額和延長電費補貼的正面評價佔約70%，比例最高。消費券則有約57%正面評價，排行第三。

至於負面評價，首三位是煙草稅、薪俸稅和博彩稅相關帖文，逾42%屬負面。