澳門鬆綁口罩令　港暫維持至下月　民調：咁多人想3月措施全撤！

澳門政府今（27日）搶先放寬，不再強制室外戴口罩，但香港口罩令至少維持至3月8日。中大香港亞太研究所最新民調顯示，超過六成受訪者都贊成3月底前撤銷所有防疫措施，而雖然現時仍有逾半人表示關注疫情，但只有少數人擔憂自己會感染或再次感染新冠病毒。



研究團隊早前電話訪問705名18歲或以上市民，經性別及年齡分布加權處理調查數據。結果顯示，共約六成受訪者表示贊成（37.8%）、非常贊成（22.9%）在今年3月底前撤銷所有防疫措施。

本港經歷五波疫情，累計確診人次超過286萬，調查中有62.7%受訪者表示自己確診過至少一次。調查亦顯示，曾確診受訪者中，64.9%表示不擔心自己會再次感染，擔心的僅約一成；至於未確診的受訪者，亦有55.1%表示不擔心受到感染，僅約13.5%表示擔心。

世衞曾指出，約一至兩成確診者會受到「長新冠」影響，而今次調查中有多達32.7%認為自己患上「長新冠」。

本港逐步踏上「復常」之路，調查顯示，只有18.1%受訪者表示「非常關注」本港現時的疫情，41.6%表示「頗關注」，約37.7%表示「不關注」或「非常不關注」。

口罩令曾是不少地方的重要防疫措施，而現時多地已經放寬戴口罩要求，當中澳門亦由2月27日起，不再強制室外戴口罩，僅要求進入醫療機構、院舍的人士，以及公共交通工具（的士除外）的司機和乘客，仍須繼續佩戴口罩。

至於本港方面，法例下口罩令至少維持至3月8日。醫務衞生局局長盧寵茂周六（25日）見記者時表示，當局正檢視數據，會於行政上選擇適當時間，盡快放寬口罩令，但醫院、院舍等場所口罩令應該會繼續。