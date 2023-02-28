口罩令取消丨3.1起撤銷！網民雀躍：今晚買鬚刨　咁多人問呢樣！

特首李家超今（28日）宣布，香港明日（3月1日）起全面撤銷口罩令，即在室內、戶外、交通工具等，市民均毋須戴口罩。為保護高風險人士，政府將透過行政措施，規定進入部份場所仍需戴口罩。消息一公布，即引來網民熱搜，不少網民反應雀躍，指「今晚要買定鬚刨」，亦有人表示「習慣了，搭車都會戴住」。



Google相關搜尋亦顯示，「李家超」成為最熱門搜尋關鍵詞，其次是「崔定邦」。其中崔為旅遊促進會總幹事，於疫情下有營運口罩生意，他日前接受採訪時曾表示，有意結束口罩廠營運，讓員工重投旅遊業。而「香港幾時唔使戴口罩」就是最多人想查詢的問題。

口罩話題亦即時成為網上討論區焦點，有網民感慨「終於取消了」，更有人興奮指「今晚要買定鬚刨」。另一方面也有網民表示已習慣在擠逼空間戴口罩自保，指「逼車時唔敢唔戴」、「會唔會撤得太急」，並指出口罩可遮蓋暗瘡，「其實好使好用」。

此外有人笑指，近幾年新認識的朋友或同學都只見過彼此戴口罩的樣子，「唔戴認唔出」、「口罩女神要現形了」。

醫務衞生局局長盧寵茂補充指，口罩令全面取消是基於本港疫情全面受控，如呼吸道感染病確診數字未有上升跡象、學校無大規模確診爆發；流感高峰期接近尾聲，預料取消口罩令後，確診人數或稍微上升，但認為風險可控。他又表示，期望明天市民可以更好展露笑容，說聲「你好，香港」。